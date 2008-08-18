Грузинский город Гори разграблен мародерами - ООН

Город Гори на западе Грузии разграблен мародерами.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявили представители ООН, прибывшие в город в воскресенье с первым гуманитарным конвоем.

"Здания, похоже, повреждены не сильно, однако везде видны следы массового мародерства, которому подверглись как магазины, так и частное жилье", - говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Агентство Рейтер передает, что представителям ООН удалось обнаружить в Гори лишь небольшую группу людей, которые не покидали город во время боевых действий. Получить гуманитарную помощь на центральную площадь пришли не более 50-60 жителей Гори.

В целом, по данным ООН, из-за грузино-российского конфликта беженцами стали 158,6 тысяч жителей Грузии.