Грузинский город Гори разграблен мародерами - ООН
11:59, 18 августа 2008Мир
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Прибыл гуманитарный конвой
|Фото REUTERS
Как сообщает Би-Би-Си, об этом заявили представители ООН, прибывшие в город в воскресенье с первым гуманитарным конвоем.
"Здания, похоже, повреждены не сильно, однако везде видны следы массового мародерства, которому подверглись как магазины, так и частное жилье", - говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Агентство Рейтер передает, что представителям ООН удалось обнаружить в Гори лишь небольшую группу людей, которые не покидали город во время боевых действий. Получить гуманитарную помощь на центральную площадь пришли не более 50-60 жителей Гори.
В целом, по данным ООН, из-за грузино-российского конфликта беженцами стали 158,6 тысяч жителей Грузии.
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