Клинтон: Дональд Трамп обанкротит Америку

Об этом сообщает Русска служба Би-Би-Си.

"Мы не можем позволить ему обанкротить Америку, будто США - это еще одно из его провалившихся казино", - заявила Клинтон в речи перед сторонниками в штате Огайо.

Клинтон продолжила иронизировать над Трампом, намекая на то, что он неспособен управлять экономикой. "Он написал множество книг по бизнесу, но все они кончаются на 11-й главе", - сказала она, намекая на 11-ю главу закона о банкротстве США.

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Как сообщает газета Financial Times, недавний опрос избирателей показал, что Трампу верят больше, чем Клинтон, когда он говорит, что его политика создаст в США новые рабочие места. Возможно, этим и была обусловлена выбранная Клинтон тактика.

Также Клинтон упрекнула Трампа в связях с Уолл-Стрит и в том, что он хочет защитить интересы финансовой элиты США за счет простых налогоплательщиков.

"Он даст миллиардерам налоговое послабление в три триллиона долларов, - заявила Клинтон, - он отдаст 120 тысячам богатых американских семей больше, чем 120 миллионам простых американцев".

Как сообщал УНИАН ранее, миллиардер Дональд Трамп, который остался единственным кандидатом от республиканцев в президентской гонке, в случае своего избрания намерен повысить налоги для богатых.