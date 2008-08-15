Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси

13:37, 15 августа 2008
Мир
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Госсекретарь США сообщила о намерениях

Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Тбилиси для переговоров с грузинским руководством, передает ИТАР-ТАСС .

«Я собираюсь провести переговоры с президентом Михаилом Саакашвили, чтобы прояснить те договоренности, которых достигли французы, - заявила она журналистам на борту самолета по пути в Тбилиси. - А затем мы постараемся добиться официального соглашения о прекращении огня и вывода российских войск из страны».   

Газета.ру

 

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