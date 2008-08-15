Кондолиза Райс прибыла в Тбилиси

Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла сегодня в Тбилиси для переговоров с грузинским руководством, передает ИТАР-ТАСС .

«Я собираюсь провести переговоры с президентом Михаилом Саакашвили, чтобы прояснить те договоренности, которых достигли французы, - заявила она журналистам на борту самолета по пути в Тбилиси. - А затем мы постараемся добиться официального соглашения о прекращении огня и вывода российских войск из страны».

Газета.ру