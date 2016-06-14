У посольства США в Москве задержали двоих человек, обвинив в проведении митинга

Об этом сообщает Дождь.

Двое человек хотели положить плакат, на котором было написано “Love Wins” (любовь побеждает), к цветами, которые ранее возложили в честь памяти о погибших в Орландо. Полицейские скрутили их и посадили в машину.

Читайте такжеВ Москве несколько сотен человек провели несанкционированный марш "За Россию против диктатуры" (фоторепортаж)

“Love wins” — слоган ЛГБТ-сообщества, который стал популярен после того, как в США официально разрешили однополые браки.

На двух задержанных на акции памяти жертв стрельбы в Орландо у посольства США в Москве составили протокол по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщил сотрудник РБК Ислам Абдуллабеков, который оказался одним из задержанных.

Речь, по его словам, идет о части 2 статьи 20.2 КоАП РФ: «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия».

В настоящее время оба задержанных отпущены. В ближайшее время, по словам Абдуллабекова, должен состояться суд, который определит им наказание за вменяемое нарушение.

Читайте такжеОтец террориста из Орландо: Я не знаю, зачем он это сделал в святой месяц Рамадан (видео)

Как ранее рассказывал Абдуллабеков, в воскресенье они пришли к американскому посольству в Москве, чтобы положить плакат со словами «Love wins» («Любовь побеждает») и зажечь свечи. «Полицейские нас сразу взяли за руки и проводили в машину, якобы за несогласованную акцию. Мы же только хотели выразить соболезнования в связи с убийством людей и не собирались никакой политической акции устраивать», — рассказывал он.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых.

По числу жертв происшедшее в Орландо - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.