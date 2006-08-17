В Подмосковье бойцовская собака загрызла годовалого ребенка
11:44, 17 августа 2006Мир
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Годовалый ребенок спал в кроватке
В Подмосковье бойцовская собака загрызла годовалого ребенка.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах Московской области.
По словам собеседника агентства, "в среду в микрорайоне Павлино проживавший в семье стаффордширский терьер по кличке Крис напал на ребенка, который спал в своей кроватке". Мать попыталась оттащить собаку, но не смогла. "До приезда сотрудников милиции хозяева умертвили пса", - отметил собеседник агентства.
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