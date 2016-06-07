Спикер палаты представителей конгресса США обвинил Трампа в расизме

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, на днях Райан поддержал выдвижение кандидатуры Трампа на президентских выборах.

На прошлой неделе Трамп заявил, что федеральный судья Гонсало Куриэль, который расматривает иск о мошенничестве против университета Трампа, не сможет быть беспристрастным "из-за его мексиканского происхождения".

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Высказывания Трампа по поводу этнической принадлежности судьи, рассматривающего коллективный иск бывших студентов ныне несуществующего университета Трампа, раскритиковали и другие однопартийцы миллиардера.

Райан уже заявил, что Трамп должен отказаться от своих слов. Другой республиканец, сенатор из Небраски Бен Сассе написал в "Твиттере", что утверждения о неспособности кого-то справиться с профессиональными обязанностями из-за его расы и есть буквальное определение расизма.

Ранее Трамп предлагал построить гигантскую стену между Мексикой и США, чтобы не допустить в страну нелегальных мигрантов из Мексики, а также из Сирии. Трамп считает, что из Мексики в США приезжают в основном преступники.