Берлускони госпитализирован из-за проблем с сердцем

Как сообщила его официальный представитель, жизни политика ничего не угрожает, передает Би-би-си. Как сообщает итальянское издание Corriere Della Sera, накануне 79-летний Берлускони провел несколько часов в той же больнице. Предположительно, причиной недомогания могло стать переутомление из-за подготовки к муниципальным выборам, которые прошли в Италии в минувшее воскресенье.

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Берлускони четыре раза занимал должность председателя Совета министров Италии и считается одним из самых богатых людей страны. Он возглавляет крупнейшую правую партию страны "Вперед, Италия".

Сильвио Берлускони также является собственником ряда банков и средств массовой информации, владельцем футбольного клуба Milan и контрольного пакета акций компании Fininvest.