В результате взрыва в Стамбуле украинцы не пострадали - МИД

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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"Сегодня в 8.30 в Стамбуле (Турция) неподалеку от станции метро Везнеджилер (район Стамбульского университета) произошел взрыв. По предварительной информации Генерального консульства Украины в Стамбуле, среди пострадавших в теракте граждан Украины не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня утром в Стамбуле прогремел взрыв. Среди погибших семь полицейских и четверо гражданских лиц. Еще 36 человек были ранены.