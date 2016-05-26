11 штатов оспорили политику администрации Обамы по допуску в туалеты для трансгендеров

К иску, поданному в федеральный окружной суд Северного Техаса, присоединились штаты Оклахома, Алабама, Висконсин, Техас, Западная Вирджиния и другие, передает Русская служба Би-Би-Си.

Они требуют признать это распоряжение незаконным. Администрация Обамы, согласно иску, пытается подвергнуть рабочие и учебные места "огромному социальному эксперименту".

По мнению авторов иска, распоряжение президента нарушает нормы демократии, а также базовое право на частную жизнь.

Читайте такжеГубернатор Джорджии ветировал закон о религиозных свободах

Администрация издала распоряжение в начале мая. Согласно нему, ученики-трансгендеры смогут выбирать туалет в соответствии с собственным чувством гендерной идентичности. Учреждения, которые не будут выполнять эти требования, могут лишиться федеральных субсидий. Против них могут быть возбуждены иски.

Администрация Обамы таким образом хочет защитить детей-трансгендеров от дискриминации.

Федеральные власти решились на этот шаг после споров с властями Северной Каролины, которые подали иск к федералам. Администрация Обамы пытается добиться изменения закона штата о трансгендерах, который обязывает их посещать туалеты в общественных зданиях и школах в соответствие с полом, указанным в свидетельстве о рождении. Их самоидентификация не имеет значения.

Читайте такжеВ Индии мэром впервые стал трансгендер из низшей касты

Минюст США считает, что этот закон противоречит федеральному. Власти пригрозили штату лишением части федерального финансирования. Это письмо и стало поводом для подачи ответного иска властями штата.

В ряде штатов принимаются законы, которые также ограничивают права трансгендеров. Например, с 1 июля в Миссисипи вступает в силу закон, призванный защитить людей, которые уверены, что брак может быть заключен лишь между мужчиной и женщиной, а пол определяется при рождении и не может быть изменен. Закон дает предпринимателям и госслужащим отказывать представителям ЛГБТ в оказании услуг.