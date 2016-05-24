В Египте опровергают информацию о взрыве на борту EgyptAir

Он рассказал, что с воскресенья было собрано около 23 пакетов частей тела, передает Al Jazeera.

Однако эксперты получили лишь их незначительное количество, поэтому, по словам эксперта, рано утверждать, что на борту произошел взрыв.

"Все опубликованное, что касается этой темы, является лишь предположениями", - сказал глава службы судебно-медицинской экспертизы Египта.

Ранее 24 мая СМИ со ссылкой на египетских судмедэкспертов, которые изучают останки жертв катастрофы самолета A320 авиакомпании EgyptAir, сообщили, что на борту произошел взрыв.

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Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек, упал в Средиземное море.

По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено. Бортовые самописцы самолета, расшифровка которых должна помочь установить причины аварии, пока не обнаружены.