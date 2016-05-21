Минобороны Египта распространило снимок обломков самолета EgyptAir

На фотографиях, опубликованных египетским министерством обороны, видны обломки фюзеляжа, спасательный жилет и обломки самолетного кресла. Фото сопровождаются комментариями на арабском языке, передает Би-би-си.

Читайте такжеCNN: в самолете EgyptAir перед падением сработал сигнал тревоги из-за задымленияРанее власти Греции сообщали, что египетский самолет совершил два крутых маневра, после чего начал резко терять высоту и рухнул в море.

В пятницу правительство Греции сообщило об обнаружении в Средиземном море обломков, багажа и останков людей с пропавшего накануне самолета Airbus A320 авиакомпании EgyptAir.

Обломки будут изучать эксперты из Египта, Франции и Британии, а также сотрудники компании-производителя самолета Airbus.

Сегодня утром выяснилось, что за несколько минут до крушения в салоне авиалайнера сработали детекторы дыма. Официальных версий причины катастрофы пока не выдвигалось.