Египетские эксперты сообщили о взрыве на борту самолета EgyptAir - СМИ

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник, близкий к расследованию и участвующий в процедуре опознания, передает meduza.io.

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По словам собеседника телеканала, в морг в Каире поступили 80 разрозненных фрагментов, среди которых нет ни одной целой части тела. Логическое объяснение этому, подчеркнул он, взрыв на борту самолета.

Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение ранним утром 19 мая. Самолет, на борту которого находились 66 человек, упал в Средиземное море.

По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.

Бортовые самописцы самолета, расшифровка которых должна помочь установить причины крушения, пока не обнаружены.