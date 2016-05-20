Вторые сутки в Средиземном море продолжаются поиски обломков пропавшего египетского А320

В операции принимают участие корабли и авиация Египта, Греции, Великобритании, Франции, Кипра, Италии и США. В четверг вечером президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал интенсифицировать поиски, чтобы найти обломки, передает Русская служба ВВС.

Читайте такжеEgyptAir подтвердила обнаружение обломков пропавшего А320

Ранее поступали сообщения об обнаружении у берегов Греции обломков, которые, возможно, принадлежат пропавшему самолету. Однако греческие эксперты отмечают, что пока нет доказательств, что речь действительно идет об авиалайнере EgyptAir.

В ночь на пятницу греческие власти предположительно обнаружили неподалеку от греческого острова Карпатос обломки белого и голубого цветов, что соответствует фирменной раскраске самолетов EgyptAir. В компании подтвердили эту информацию, однако это не означает, что обломки принадлежат именно пропавшему самолету.

Как сообщал УНИАН, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств, в том числе подданный Великобритании.

По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, из всех возможных причин катастрофы наиболее вероятной представляется версия теракта, однако другие версии также не исключаются. Власти страны подчеркивают, что для выяснения истинных причин необходимо извлечь обломки.