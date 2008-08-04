Молния ранила 90 человек в Норвегии

Более 90 человек пострадали в воскресенье от удара молнии во время авторалли на востоке Норвегии, сообщает сайт норвежской газеты "Верденс Ганг".

Все пострадавшие госпитализированы, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации раненых было задействовано 16 вертолетов "скорой помощи".

Молния ударила в холм, на котором скопилось много зрителей, сказал представитель местной полиции. По его словам, это был "большой электрический шар".

"Я никогда не видел ничего подобного, только в фильме. Вокруг тех, у кого были металлические предметы, началось искрение. Искрились зонтики. От этого люди стали падать со стульев", - рассказал он.