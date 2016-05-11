Семейную пару из Москвы сняли с рейса в США за шутку о бомбе

Об этом пишет "Комсомольская правда".

На стандартный вопрос на регистрации о режущих предметах мужчина решил пошутить.

"Нет. Но в сумке жены есть бомба", - ответил пассажир.

Сотрудники "Шереметьево" не могли понять шутку. Поэтому к стойке регистрации немедленно прибыли сотрудники линейного отдела полиции и специалисты службы авиационной безопасности. Мужчину и его жену отправили в пункт для полного осмотра. Их чемоданы осмотрели собаки.

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"Ничего подозрительного обнаружено не было. Но супругам пришлось написать объяснительные", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Самолет улетел без весельчаков, поскольку осмотр и общение с полицейскими продолжались несколько часов.

По некоторым данным, супругам пришлось купить новые билеты в Лос-Анджелес. Очередную регистрацию они проходили с абсолютной серьезностью. По возвращению мужа может ждать штраф за хулиганство - сейчас этот вопрос решается в правоохранительных органах.