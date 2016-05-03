СМИ сообщили о сотрудничестве Асада с "Исламским государством"

Об этом говорится в расследовании телеканала Sky News, передает РБК.

Телеканал ссылается на утечку секретных файлов ИГ. Речь в них, среди прочего, идет о сотрудничестве в Пальмире. По утверждению телеканала, незадолго до освобождения этого древнего города, который несколько месяцев был оккупирован ИГ, представители организации и сирийских властей подготовили документ. В нем говорится об отводе всей тяжелой артиллерии и зенитных пулеметов от Пальмиры.

Один из перебежчиков из ИГ подтвердил телеканалу, что группировка координирует передвижение своих бойцов, в частности, их уход из ранее контролируемых районов, с сирийскими властями.

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Sky News также приводит и другие документы, якобы подтверждающие сотрудничество. Так, в одном из них говорится о водителе, который должен был проехать через пропускные пункты ИГ и обменять нефть на удобрения у представителей сирийских властей. Перебежчики из ИГ заявили телеканалу, что это торговое соглашение действует уже несколько лет.

В другом письме говорится о событиях ноября 2013 года. Из документа следует, что ИГ получили сведения о бомбардировках района Аль-Каср, которые должны пройти в ближайшее время. В письме рассказывается о вывозе всего оружия и оборудования из этого района. Источники Sky News утверждают, что эвакуация была согласована ИГ и сирийскими властями.

Проверить подлинность документов невозможно, подчеркивает Sky News. Однако во всех предыдущих случаях информация, поступившая через нынешний источник, подтверждалась, отмечает телеканал.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявлял, что президент Сирии Башар Асад и экстремистская группировка "Исламское государство" сотрудничают между собой.