В России разбился самолет, пилот которого был жителем Луганска

Вечером 29 апреля в Ростовской области России разбился легкомоторный самолет, пилот которого был жителем Луганска.

"Пилот был жителем Луганска, его фамилия Герасименко, погибшему было 53 года, причины крушения пока неизвестны", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СКР Оксана Коврижная сказала агентству, что самолет упал во время обработки поля.

"Действительно была обработка поля, он должен был сделать последний круг, но произошло падение самолета, причины пока устанавливают", — пояснила Коврижная.

Она добавила, что владельцем самолета является индивидуальный предприниматель из Волгодонска, его фамилия Шмидт.

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Ранее в СК РФ сообщали, что следователи проводят доследственную проверку по факту падения легкомоторного самолета под Ростовом-на-Дону. По версии следствия, 29 апреля около 22 часов 30 минут на поле около сельского поселения Калач — Куртлак Советского района Ростовской области произошло падение легкомоторного самолета марки "Бекас", в результате которого погиб пилот.

Рассматриваются две основные причины крушения самолета: ошибка пилота или техническая неисправность самолета.

Как заявила агентству Коврижная, самолет получил сильные повреждения, так как воткнулся носом в землю при падении.