Пентагон предупредил о возможности военного ответа на облеты своих кораблей

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, передает Лента.ру со ссылкой на ресурс Military.com.

Данфорд выступал с отчетом перед американскими сенаторами и рассказал им, что трижды обсуждал инциденты с кораблями ВМФ США с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. По его словам, они договорились не обсуждать причины этих инцидентов, однако Данфорд изложил точку зрения США.

Данфорд заметил, что облеты создают ситуацию, когда капитан должен принять любые необходимые меры для защиты корабля и при этом не обязан запрашивать разрешения вышестоящего командования на те или иные действия. По его мнению, это создает риск «неверной оценки ситуации».

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американскими военными, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

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Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.