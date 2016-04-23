Евросоюз пригрозил персональными санкциями македонским политикам

Об этом в четверг, 21 апреля, на условиях анонимности сообщил представитель Еврокомиссии, который привлечен к переговорному процессу как посредник, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. По его словам, санкции могут заключаться в запрете въезда в ЕС и замораживании счетов.

"Мы крайне обеспокоены недальновидностью нынешнего правительства. ЕС готов рассмотреть санкции в отношении политиков, которые блокируют решения кризиса. Македония движется в направлении международной изоляции", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, представители Евросоюза в четверг, 21 апреля, заявили об отмене переговоров по решению политического кризиса в Македонии.

Скандал разразился еще в феврале 2015 года, когда оппозиция обвинила тогдашнего премьер-министра Николу Груевского в том, что он санкционировал прослушивание 20 тысяч граждан страны. Углубило кризис то, что президент Македонии Гьорге Иванов на прошлой неделе помиловал 56 человек, которые были причастны к скандалу.