Обама заявил о скептическом отношении к действиям Путина в Сирии

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Reuters.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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Обама также отметил, что всегда был настроен скептически в отношении «действий и мотивов президента России Владимира Путина в Сирии».

По его словам, России предстоит признать, что сирийская проблема не может быть решена военным путем.