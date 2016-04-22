Обама заявил о скептическом отношении к действиям Путина в Сирии
21:25, 22 апреля 2016Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что сирийский кризис не может быть решен без политических переговоров.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Reuters.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.
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Обама также отметил, что всегда был настроен скептически в отношении «действий и мотивов президента России Владимира Путина в Сирии».
По его словам, России предстоит признать, что сирийская проблема не может быть решена военным путем.
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