Сербия возвращает послов в страны, признавшие независимость Косова
17:51, 24 июля 2008Мир
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Сегодняшнее решение правительства
Правительство Сербии сегодня решило вернуть послов в те страны Европейского Союза, которые ранее признали независимость Косова.
Как пишет Газета.ру, об этом сообщил министр иностранных дел Вук ЕРЕМИЧ. По его словам, такой шаг поможет Белграду добиться сближения с ЕС.
Ранее главы дипломатических представительств Сербии были отозваны в знак протеста против признания Косова 20 государствами Евросоюза. Белград пока не планирует вернуть посла в Вашингтон, а также в другие страны, не являющиеся членами ЕС.
Официально о принятом решении будет объявлено сегодня вечером.
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