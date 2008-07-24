Сербия возвращает послов в страны, признавшие независимость Косова

Правительство Сербии сегодня решило вернуть послов в те страны Европейского Союза, которые ранее признали независимость Косова.

Как пишет Газета.ру, об этом сообщил министр иностранных дел Вук ЕРЕМИЧ. По его словам, такой шаг поможет Белграду добиться сближения с ЕС.

Ранее главы дипломатических представительств Сербии были отозваны в знак протеста против признания Косова 20 государствами Евросоюза. Белград пока не планирует вернуть посла в Вашингтон, а также в другие страны, не являющиеся членами ЕС.

Официально о принятом решении будет объявлено сегодня вечером.