Американцы нашли в Арктике нефть на 12 лет потребления

Арктический шельф может содержать до 90 миллиардов баррелей нефти, больше, чем недра Нигерии, Казахстана и Мексики вместе взятых, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американских геологов. Этого достаточно, чтобы полностью удовлетворять потребности США в нефти в течение 12 лет.

Треть резервов Арктики находится на шельфе Аляски, отмечают геологи. Для сравнения, геологическая платформа под Северным Полюсом, на владение которой претендует Россия, располагает только 1,2 процента арктических запасов, пишет Лента.ру.

Кроме того, морское дно за полярным кругом содержит около 1669 триллионов кубических футов (46,7 триллиона кубометров) природного газа. Около 40 процентов газа располагается в Западно-Сибирском бассейне, принадлежащем России.

Геологическая служба изучила около 8,2 миллиона квадратных километров морского дна в поисках районов, сходных по геологическим условиям с другими нефтеносными территориями мира. В отчете не указывается, сколько займет процесс разработки этих резервов. К примеру, месторождения на шельфе в Мексиканском заливе требуют десять лет разведки и строительства добывающей инфраструктуры.

Крупнейшие нефтедобывающие компании Запада, такие, как Royal Dutch Shell и Chevron, в последнее время увеличили свою активность по поиску запасов в арктическом регионе. В свою очередь, Россия поспешила заявить свои претензии на значительную часть дна Северного Ледовитого океана. Последнее вызвало протесты нескольких стран, также претендующих на полярные территории, включая Канаду, США, Великобританию и Данию.