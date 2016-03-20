У границ Латвии два дня подряд замечают самолет ВВС России

Воздушная полиция НАТО два дня подряд перехватывала над Балтийским морем военный самолет РФ.

Об этом в своем Твиттере сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает «Европейская правда».

"Истребители воздушной полиции вчера и сегодня (в пятницу и субботу) поднимались на перехват над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии самолета Ил-20, принадлежащий вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

В частности, в НАТО насчитали 250 перехватов российских военных самолетов.

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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.