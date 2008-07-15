Три корабля НАТО совершат деловой заход в Новороссийск

Корабли второй постоянной противоминной группы НАТО с 18 по 21 июля совершат деловой заход в порт Новороссийска в рамках военно-морского сотрудничества с РФ, говорится в сообщении пресс-службы Североатлантического альянса.

Визит в рамках "Рабочего плана военных представителей Совета Россия-НАТО на 2008 год" "представляет отличную возможность диалога между военными, который будет способствовать улучшению понимания и дальнейшего развития сотрудничества", отмечается в пресс-релизе.

Порт Новороссийска примет флагманский корабль ВМС ФРГ "Мозель", миноискатель ВМС Греции "Европи" и миноискатель ВМС Турции "Эрдемли". Командир группы - командир флагмана Эйке Таммен.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО является силой высокой готовности, которая может быть размещена по требованию альянса и состоит из кораблей, предоставленных различными государствами-членами НАТО. Основная задача постоянной противоминной группы состоит в устранении угрозы подводных мин на морских путях и коридорах.

Группа в плановом порядке "содействует проведению операции "Активные усилия в Средиземном море", к которой присоединится ВМФ России. "Ожидается, что патрульное судно "Ладный" будет использовано в операции этим летом", - говорится в сообщении.