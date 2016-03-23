Объявленного в розыск Лаашруи опознали среди смертников

Как сообщают французские СМИ, Лаашрауи удалось опознать благодаря генетической экспертизе, передает Русская служба Би-Би-Си. Считается, что именно он изготовил бомбы, которые использовались смертниками как в Брюсселе, так и в Париже.

Первоначально сообщалось, что Лаашрауи после первых взрывов сумел сбежать, бросив свою бомбу в аэропорту. В среду в СМИ появились сообщения о его задержании, но вскоре их опровергли.

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Теперь установлено, что он был одним из трех смертников. Личности двух других также известны: это братья Халид и Брахим Бракауи. Следствие считает, что Халид Брахауи взорвал бомбу в метро, а его брат и Лаашрауи совершили самоподрыв в аэропорту.

В то же время полиция все еще убеждена, что у смертников был как минимум один сообщник, бросивший в аэропорту свой пояс смертника, который позже обезвредили саперы, и сбежавший. Его личность не установлена.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека. Позже трех причастных к атаке людей задержали в Баварии. Еще двух мужчин арестовали вчера неподалеку от метро "Маальбек", где произошел один из взрывов.