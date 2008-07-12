Цена нефти в Нью-Йорке выросла до рекордных 146,9 долларов

Новой рекордно высокой отметки достигла сегодня цена на нефть в Нью-Йорке.

В ходе электронных торгов баррель нефти с поставкой в августе поднялся на 5 долларов, впервые зафиксировавшись на отметке 146,9 долларов. Прежний исторический максимум - 145,85 долларов за баррель - был установлен 3 июля, передает ИТАР-ТАСС.

По единодушному мнению аналитиков, взлет расценок обусловлен сочетанием неблагоприятных факторов, прежде всего, нагнетанием напряженности вокруг Ирана.

Иран в рамках военных учений провел учебные испытания ракет малой и средней дальности в "назидание своим врагам", спровоцировав жесткую реакцию со стороны США. Трейдеры по-прежнему опасаются перебоев в доставке нефти на мировой рынок, учитывая предупреждение Тегерана о возможности ввести контроль над судоходством в Ормузском проливе в случае военной агрессии против него.

Кроме того, поступили сведения об угрозе пятидневной забастовки рабочих ведущей бразильской нефтяной компании "Петробраз". Если стачка состоится, то под вопросом окажется 80% обеспечения внутренних потребностей этой страны углеводородным сырьем.