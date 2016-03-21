Корабли ВМФ России приблизились к морским границам Латвии

Об этом 20 марта сообщили в своем Twitter Национальные вооруженные силы (НВС) страны, передает РБК.

Согласно сообщению ВНС Латвии, российские корабли «Стерегущий» и «Кривак» приблизились на расстояние в 8,5 морских миль от территориальных вод Латвии. Из сообщения следует, что они были замечены в латвийской исключительной экономической зоне.

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Латвия неоднократно сообщала об обнаружении российских военных судов и с у границ страны. Так, 3 мая прошлого года вооруженные силы Латвии зафиксировали в пяти милях от территориальных вод страны эскадру российских военных кораблей, в состав которой входила подводная лодка.