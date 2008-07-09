"Газпром" предложил Ливии скупать у нее всю нефть и газ

Председатель правления российской газовой монополии "Газпром" Алексей Миллер предложил Ливии закупать все объемы ее нефти, газа и сжиженного природного газа (СПГ), отправляемые на экспорт. Об этом говорится в сообщении "Газпрома" обнародованном на сайте Лента.ру.

Миллер также встретился с председателем управляющего комитета «Национальной нефтяной корпорации Ливии» Шукри Мохамедом Ганемом. Они обсудили возможность создания совместного предприятия по разведке и разработке газовых и нефтяных месторождений, а также строительства объектов энергетической инфраструктуры. Напомним, что в апреле 2008 года "Газпром" и "Национальная нефтяная корпорация Ливии" подписали меморандум о сотрудничестве.

В апреле 2008 года Россия списала многомиллиардный долг Ливии в обмен на контракты для российских компаний. Общая сумма долга составляла 4,6 миллиарда долларов.