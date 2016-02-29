Псевдооппозиционная партия "Яблоко" передумала возвращать Украине оккупированный Крым

Российская партия "Яблоко" сможет разрешить конфликт с Украиной, не возвращая при этом аннексированный Россией Крым и Севастополь, сообщила в эфире «Русской службы новостей» председатель партии, депутат Законодательного собрания республики Карелия Эмилия Слабунова.

«Мы не отдадим Крым, мы говорим, что нужно цивилизованно разрешать ту ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией Крыма», — заявила Слабунова.

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Партия «Яблоко» и кандидат в президенты Явлинский предлагают созвать международную конференцию по статусу оккупированного Крыма и провести ещё один референдум, который бы устроил все заинтересованные стороны.

«В первую очередь, мир, выведение страны из изоляции, снятие самосанкций и преодоление санкционного тупика, защита прав собственников и поддержка бизнеса, правовое государство, в котором каждой гражданин будет защищён, де суды будут выполнять свою функцию», — сказала Слабунова.