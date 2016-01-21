Яресько: Украина активизирует процесс возврата аннексированного Крыма

Об этом в кулуарах саммита в Давосе заявила министр финансов Украины Наталия Яресько, сообщает Reuters.

"Мы не согласны, что Крым ушел. Это будет годом, когда мы начнем активизировать процесс по возвращению Крыма", - заявила Яресько.

По словам Яресько, Украина намерена создать дипломатический форум наподобие женевского формата, основу которого в 2014 году составляли Россия, Украина, Евросоюз и США.

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"Мы рассчитываем на создание чего-то большего, чем женевский формат, для того, чтобы начать диалог о том, чтобы вернуть Крым Украине", - сказала Яресько.

Издание отмечает, что по мнению некоторых экспертов по праву, Украина может успешно использовать аннексию Крыма в качестве рычага давления на Россию, если Москва осуществит свою угрозу направить иск против Киева в британский суд из-за неуплаты долга в $3 млрд.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятие в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексии Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.