Путин хочет встретиться с руководителями российских нефтяных компаний - СМИ

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на одного из участников будущего мероприятия и неназванного федерального чиновника.

По данным источников издания, у будущая встреча еще не имеет конкретной повестки дня. Однако речь, скорее всего, пойдет о замораживании или сокращении добычи нефти и налогообложении отрасли.

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Кроме того, собеседник издания уточнил, что какие-то конкретные решения на встрече приниматься не будут. По его словам, в ходе мероприятия не будет принято каких-то решений по изменению налогового режима на нефтяной отрасли, потому что на него не приглашены представители Минфина. Еще один источник рассказал изданию, что президент, возможно, обсудит с руководителями отрасли вопросы, касающиеся замораживания добычи нефти, о чем уже ранее прошли переговоры с ОПЕК​.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что встреча президента с нефтяниками готовится, при этом отказавшись назвать ее дату.