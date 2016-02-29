В Иране реформаторов обвинили в сговоре с Западом

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Лариджани заявил, что реформаторы согласовывали свои действия с "американскими и британскими СМИ", чтобы предотвратить избранию в Совет "некоторых слуг народа". "Эта координация с иностранцами, чтобы не допустить эти политические фигуры до избрания в Совет экспертов, в интересах режима?", - заявил председатель Верховного суда Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, положительно оценил высокую явку на выборах.

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"Я благодарю мудрому и решительному народу Ирана (...) и я надеюсь, что следующий парламент будет действовать ответственно перед людьми и богом", - говорится в первом обращении верховного лидера после иранских выборов в парламент и в Совет экспертов, которые прошли в пятницу, 26 февраля.

Как сообщал УНИАН, на парламентских выборах в Иране, реформаторы и умеренные кандидаты одержали убедительную победу в Тегеране. Обработано 90% бюллетеней, и, судя по всему, "Список надежды", который поддерживает президента Ирана Хасана Рухани, получит все 30 мест в Тегеране.