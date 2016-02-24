Пентагон: Санкции США не касаются покупки ракетных двигателей в России

Об этом сообщил председатель отдела закупок, технологии и логистики Пентагона Фрэнк Кендалл во вторник, 23 февраля, передает Deutsche Welle.

Фрэнк Кендалл заявил, что его ведомство рассматривает затронутый сенатором Джоном МакКейном вопрос. МакКейн, который является председателем Комитета по делам вооруженных сил, обратил внимание на перестройку Россией своей космической отрасли. Кендал подчеркнул, что рассмотрение вопроса не завершено, однако предварительно санкции США, касающиеся должностных лиц, не ограничивают продажи ракетных двигателей, сконструированных на российском НПО "Энергомаш".

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Как сообщалось, к 2019 году США планируют прекратить использование российских ракетных двигателей РД-180 и ищут им замену. Свою заявку с собственными разработками на основе двигателя РД-815 подавало и украинское КБ "Южное".

Ракеты Atlas V используются для запуска американских военных и разведывательных спутников в космос.