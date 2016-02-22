Кэмерон: Второго референдума по вопросу членства в ЕС не будет

19:47, 22 февраля 2016
Мир
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Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил в понедельник, 22 февраля, что второго референдума по вопросам членства в ЕС не будет.

REUTERS

Этим он отверг предположение, что Соединенное Королевство может использовать негативный результат голосования как рычаг давления на Брюссель для улучшения своего положения в объединении.

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Результаты референдума будут "прямым демократическим решением: остаться или выйти", отметил Кэмерон. Выступая в Палате общин, лидер консерваторов подчеркнул, что Brexit может стать "большим скачком в неведомое", что угрожает экономике и безопасности Великобритании, передает украинская редакция DW.

"К сожалению, я знал несколько супружеских пар, которые начали процедуру развода, однако не знаю никого, кто начал бы расставаться ради возобновления брачных обетов", - заявил глава британского правительства, его слова передает агентство Reuters.

Кэмерон также прокомментировал позицию оппонентов ЕС, как мэра Лондона Бориса Джонсона. Последний призвал голосовать против членства в союзе, однако предложил возобновить торги с Брюсселем после референдума. По мнению премьера, игнорирование воли народа "было бы не просто ошибочным, это было бы недемократично", добавляет агентство АР. Голосование должно состояться 23 июня.

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