Тарасюка поздравили словацкий и польский коллеги (фото)

Министры иностранных дел Словацкой Республики Ян КУБИШ и Республики Польша Анна ФОТЫГА поздравили Бориса ТАРАСЮКА с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства в новом правительстве Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины, отметив, что телефонные разговоры Б.ТАРАСЮКА с Я.КУБИШЕМ и А.ФОТЫГОЙ состоялись сегодня.

В ходе беседы со словацким министром были обсуждены возможные даты визита Я.КУБИША в Украину в августе с.г., состояние двусторонних отношений и вопрос взаимодействия двух государств в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Во время разговора с А.ФОТЫГОЙ министр иностранных дел Украины отметил неизменность внешнеполитического курса нашего государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. В свою очередь А.ФОТЫГА заверила в том, что Польша продолжит оказывать активное содействие Украине в этой области.

Стороны предварительно договорились об организации в ближайшее время визита министра иностранных дел Украины в Польшу.