Министры финансов стран ЕС приняли план борьбы с финансированием терроризма - СМИ
21:32, 12 февраля 2016Мир
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Министры финансов 28 стран-членов Евросоюза одобрили в пятницу, 12 февраля, предложенный Еврокомиссией план действий по борьбе с финансированием терроризма.
REUTERS
В Брюсселе был представлен на рассмотрение список конкретных мероприятий с целью блокирования денежных потоков в адрес террористических организаций, сообщает Deutsche Welle.
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В частности, в плане содержатся предложения по повышению контроля за оборотом электронных денег и соблюдения прозрачности в операциях с предоплаченными картами.
Не позднее второго квартала 2016 года Еврокомиссия должна представить главам Минфина стран ЕС дополнения к европейских директив по ужесточению правил противодействия отмыванию денег.
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