Министры финансов стран ЕС приняли план борьбы с финансированием терроризма - СМИ

В Брюсселе был представлен на рассмотрение список конкретных мероприятий с целью блокирования денежных потоков в адрес террористических организаций, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеНАТО направит разведывательные самолеты AWACS для помощи в борьбе с ИГИЛ - Столтенберг

В частности, в плане содержатся предложения по повышению контроля за оборотом электронных денег и соблюдения прозрачности в операциях с предоплаченными картами.

Не позднее второго квартала 2016 года Еврокомиссия должна представить главам Минфина стран ЕС дополнения к европейских директив по ужесточению правил противодействия отмыванию денег.