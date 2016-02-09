В Кельне за пять дней карнавала полиция получила 45 заявлений о домогательствах
Полиция Кельна за пять дней карнавала получила 45 обращений в связи с сексуальными домогательствами и насилием
Как сообщает телерадиокомпания WDR, в первый день карнавала полиция заявила о 22 случаях сексуальных домогательств.
Глава местной полиции Юрген Матиес сообщил, что правоохранители задержали 99 человек и арестовали 432 человека, передает Росбалт.
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Ранее Матиас заявил, что по итогам карнавала 2015 года в судах было рассмотрено почти 50 дел о сексуальных домогательствах и насилии. Около 50 человек в 2016 году попали в «черные списки» и не были допущены к празднику.
Как сообщал УНИАН, полиция Кельна сообщила о 22 случаях сексуальных домогательств, зафиксированных в городе в первую ночь традиционного кельнского карнавала.