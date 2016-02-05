В Кельне в первую ночь карнавала произошли 22 сексуальных нападения - BBC

В связи с этим полиция взяла под стражу 190 человек, сообщает BBC Украина.

В городе усилили меры безопасности после того, как в новогоднюю ночь много женщин подверглись сексуальным нападениям и грабежам.

Новогодние нападения, вину за которые возлагают преимущественно на мигрантов, шокировали немцев. Тогда кельнская полиция получила сотни заявлений от женщин.

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В первую ночь карнавала количество сексуальных домогательств было выше, чем в это же время прошлого года, говорит полиция.

Одного из задержанных подозревают в нападении и изнасиловании женщины, которая шла домой.

Для обеспечения порядка во время карнавала, на который обычно приезжают 1,5 млн человек и который продлится неделю, в город отправили 2,5 тысячи полицейских.

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