Полиция Германии нашла на месте столкновения поездов два черных ящика

После анализа сохраненных там данных можно будет делать выводы о причинах катастрофы, сообщил на пресс-конференции в городе Бад-Айблинг министр транспорта Германии Александер Добриндт, передает ТАСС. "Всего было три "черных ящика", два уже найдены, еще один находится в той части поезда, которая деформирована. В течение дня его, вероятно, можно будет достать", - сказал глава ведомства.

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"Нужно выяснить, что за информация на них, все остальное было бы спекуляцией, - считает министр. - Предстоит узнать, была ли это техническая проблема или технический фактор".

По словам Александера Добриндта, все говорит о том, что поезда столкнулись на высокой скорости. Он указал, что на отрезке, где произошла трагедия, скоростной лимит составлял 100 км/ч. Кроме того, условия видимости не позволяли машинистам обоих составов заблаговременно увидеть друг друга и начать торможение.

По последним данным, жертвами столкновения стали 9 человек, около 150 пострадали.