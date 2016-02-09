Правительство Латвии разработает план отказа от русского языка в школах

Это обязательство включено в окончательный проект правительственной декларации, сообщает Delfi.lv.

В документе отмечается, что партнеры по коалиции приняли к сведению особое мнение национального объединения VL-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (которое входит в состав правительственной коалиции) о том, что начать переход на обучение на латышском языке в государственных и муниципальных школах нужно до 1 сентября 2018 года.

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Также принято к сведению особое мнение объединения о том, что необходимо отменить выдачу видов на жительство за приобретение недвижимости.

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Декларацию правительства планируется подписать 11 февраля, когда в Сейме состоится голосование о его утверждении.

Ранее стало известно, что в Латвии закрывают последний русскоязычный канал.