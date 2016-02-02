"Под прицелом": У Путина вновь отказались комментировать публикацию Кадырова в Instagram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил видеоролик, на котором лидер ПАРНАС Михаил Касьянов изображен в перекрестии прицела, без комментариев, пишет Лента.ру.

"По-прежнему я не буду что-либо говорить о Кадырове", — заявил он.

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Отмечается, что днем ранее Песков заявил, что не следит за обновлениями на странице главы Чечни в социальной сети, но обещал обратить на них внимание.

Как известно, в ночь на 1 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Михаилом Касьяновым и Владимиром Кара-Мурзой "под прицелом". Пост был размещен в его Instagram.

"Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Кто не понял, тот поймет", — говорится в сообщении Кадырова.