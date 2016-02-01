Большинство поляков считают, что Польшей руководит брат погибшего президента Ярослав Качиньский - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса TNS Polska, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Так, социологи решили спросить поляков, кто управляет страной: президент Анджей Дуда, премьер Беата Шидло, лидер ПиС Ярослав Качиньский или, возможно, все вместе.

54,8% опрошенных считают, что на самом деле Польшей руководит Качиньский.

На втором месте оказался Анджей Дуда – 17%. Еще 10,4% считают, что страной руководит Беата Шидло.

Глава "Права и справедливости" формально не выполняет никакой функции в правительстве, а в Сейме является рядовым депутатом.

Качиньский является одним из лидеров рейтинга политиков, которым поляки не доверяют – по данным опроса CBOS, ему не доверяют 48% граждан. Больше, чем Качиньскому, поляки не доверяют лишь двум политикам – Янушу Паликоту (56%) и Янушу Корвину-Микке (55%).

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В то же время Анджей Дуда и Беата Шидло пользуются наибольшим доверием – 56% и 49% соответственно.