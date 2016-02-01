Большинство поляков считают, что Польшей руководит брат погибшего президента Ярослав Качиньский - опрос

18:29, 01 февраля 2016
Мир
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Большинство поляков считают, что на самом деле их страной руководит председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Ярослав Качинський / REUTERS

Об этом свидетельствуют результаты опроса TNS Polska, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Так, социологи решили спросить поляков, кто управляет страной: президент Анджей Дуда, премьер Беата Шидло, лидер ПиС Ярослав Качиньский или, возможно, все вместе.

54,8% опрошенных считают, что на самом деле Польшей руководит Качиньский.

На втором месте оказался Анджей Дуда – 17%. Еще 10,4% считают, что страной руководит Беата Шидло.

Глава "Права и справедливости" формально не выполняет никакой функции в правительстве, а в Сейме является рядовым депутатом.

Качиньский является одним из лидеров рейтинга политиков, которым поляки не доверяют – по данным опроса CBOS, ему не доверяют 48% граждан. Больше, чем Качиньскому, поляки не доверяют лишь двум политикам – Янушу Паликоту (56%) и Янушу Корвину-Микке (55%).

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В то же время Анджей Дуда и Беата Шидло пользуются наибольшим доверием – 56% и 49% соответственно.

Справка. 10 апреля 2010 года произошла авиакатастрофа в Смоленской области под Печерском при заходе на посадку в аэропорт Северный в условиях сильного тумана. На борту самолета Ту-154 находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, высокопоставленные государственные чиновники, представители силовых органов и военного командования, известные общественные деятели страны.
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