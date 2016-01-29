Нидерланды подготовили план урегулирования кризиса беженцев в ЕС

Согласно плану, мигрантов предлагают отправлять паромами обратно в Турцию, с мест их прибытия на греческие острова, такие как Лесбос и Кос, передает Deutsche Welle.

Этот проект сейчас разрабатывается в нескольких странах ЕС, среди которых и Германия, отметил руководитель парламентской фракции правящей в Нидерландах "Партии труда" Дидерик Самсом в интервью голландскому изданию De Volkskrant в четверг, 28 января. Первые паромы, по его словам, могут быть отправлены в марте или апреле.

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"Мы должны перекрыть "скоростную трассу" мигрантов между Грецией и Турцией", - пояснил Самсом. Он подчеркнул, что Турция готова принимать беженцев после их возвращения с ЕС при условии, что сами европейцы официально принимать у себя 250 тысяч беженцев в год.

"Турция все еще должна адаптировать некоторые законы и улучшить ситуацию с искателями убежища из Сирии. Она должна стать безопасной страной", - добавил Самсон. Над проектом также работают Швеция и Австрия, ожидается сотрудничество с Францией, Испанией и Португалией, от Британии ожидают готовности принимать беженцев.