У Путина пообещали посмотреть видео Кадырова с Касьяновым "под прицелом"

"Мы не следим за Instagram Кадырова. Мы в целом за Instagram не следим", - передает РБК слова Пескова.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что видел публикации в СМИ, касающиеся поста Кадырова.

Читайте такжеЭкс-премьер РФ Михаил Касьянов: Путин и его режим серьезно страдают от санкций. Санкции работают, работают сильно Напомним, минувшей ночью Кадыров опубликовал в своем Instagram видео, в котором лидер ПАРНАС изображен с использованием визуального эффекта "под прицелом". При этом пост сопровождался записью: "Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет".