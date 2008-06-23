Россия в ПАСЕ стремится помешать признанию Голодомора геноцидом

Народный депутат Украины от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, член делегации Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы Ольга ГЕРАСИМЮК отмечает серьезное сопротивление российской делегации в ПАСЕ желанию Украины признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом она заявила сегодня в комментарии собственному корреспонденту УНИАН.

“Происходит страшное противодействие. Но я не зря подчеркиваю, что та трагедия, которая произошла 75 лет назад, и сегодня актуальна, поскольку такая горячая продолжается борьба”, - сказала депутат.

Она отметила, что сегодня представители российской делегации в ПАСЕ делают все, чтобы замолчать тему Голодомора, как это делалось в Советском Союзе.

“Мы выставляем свои аргументы, не воинственные, не с требованием наказать кого-то, а абсолютно цивилизованно идем к тому, чтобы Европа, которая в свое время молчала, когда это происходило с нами, чтобы она не повторила этой ошибки сейчас, не замолчала ситуацию и, к счастью, мы считаем, что на Западе как тогда, так и сейчас есть люди, которые хотят знать правду”, - сказала О.ГЕРАСИМЮК.

Она отметила, что на сегодняшний день 59 депутатов ПАСЕ из 28 стран поддерживают предложения украинской делегации относительно рассмотрения проекта доклада о Голодоморе в Украине.

По словам украинского депутата, уже в четверг, 26 июня, Политический комитет ПАСЕ должен одобрить кандидатуру докладчика на тему о Голодоморе в Украине.

О.ГЕРАСИМЮК обратила внимание на то, что один из российских депутатов в ПАСЕ – Константин КОСАЧЕВ – назвал вопрос о Голодоморе вопросом жизни и смерти.

“Наверно, это правда, что для них очень важно размыть ту постановку вопроса, которую предлагаем мы. Мы предлагаем, абсолютно поддерживая чествование памяти всех жертв, которые сталинской режим посеял в те годы... дать адекватную оценку тем событиям на нашей земле в 1932-33 годах”, - сказала украинский депутат.