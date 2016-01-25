На Тайване из-за холода погибли более 50 человек

Как передает ВВС, причиной гибели людей стали переохлаждение и проблемы с сердцем, вызванные резким падением температуры до +4 по Цельсию в минувшие выходные.

Кроме того, сильные снегопады привели к закрытию аэропорта на популярном у туристов южнокорейском острове Чеджу и отмене более 500 авиарейсов.

На острове, знаменитом своей хорошей погодой и пляжами, температура опустилась до -6.

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Аномальные холода также затронули Гонконг, юг Китая и Японию, где в результате снегопадов погибли 5 человек.

Кроме того, в выходные сильнейшие за столетие снегопады обрушились на восточное побережье США.

Непогода затронула 85 миллионов человек, 200 тысяч остались без электричества. Из-за снежной бури погибли по меньшей мере 18 человек.