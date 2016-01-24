На юге Таиланда обнаружили обломок пропавшего малайзийского "Боинга" - СМИ

У южного побережья Таиланда обнаружили обломки самолета, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местного чиновника. Предположительно, найденная часть может принадлежать малайзийскому "Боингу", который пропал над Индийским океаном в марте 2014 года.

Изогнутый фрагмент металла выбросило на берег в провинции Накхонситхаммарат.

"Местные жители обнаружили обломок размером около двух метров в ширину и трех метров в длину", — рассказал чиновник, отметив, что они сообщили о находке властям.

Тайские СМИ предположили, что фрагмент принадлежит "Боингу-777", следовавшему рейсом MH370. Официального подтверждения данной информации пока не последовало. Чиновник уточнил, что обломок также рассмотрели рыбаки. По количеству ракушек на поверхности фрагмента они сделали вывод, что фрагмент находился в воде не более года.

21 октября прошлого года эксперты американской компании Williamson and Associates предположили, что приборы поисковых судов обнаружили в Индийским океане обломки малайзийского "Боинга". Специалисты пришли к таким выводам после изучения снимков океанского дна, распространенных Австралийским бюро безопасности на транспорте. Изображения были сделаны в сентябре глубоководным сонаром судна Fugro Discovery, которое участвует в поисках пропавшего лайнера.

29 июля на побережье французского острова Реюньон в Индийском океане был найден фрагмент крыла самолета. Эксперты по авиационной безопасностизаявили о наличии "высокой степени уверенности" в том, что обломок мог принадлежать пропавшему в прошлом году малайзийскому "Боингу". На это, по информации СМИ, указывает и серийный номер на фрагменте крыла, который соответствует техническим спецификациям "Боинга-777".

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"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин,исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая.

В конце января 2015 года все они официально были признаныпогибшими. Предполагается, что самолет упал в воду в южной части Индийского океана.