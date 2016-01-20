Ди Каприо получил награду Давосского форума

Актер получит премию "Crystal Award" за его вклад в защиту окружающей среды, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Создав в 1998 году фонд "Leonardo DiCaprio Foundation", Ди Каприо выделил более 30 миллионов долларов на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах.

Речь идет, в частности, о защите морской фауны или видов животных, которым грозит вымирание, сообщили представители форума в Давосе.

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"Чистый воздух и чистая вода, а также пригодный для жизни климат - неотъемлемые права человека", - сказал актер. Он обращает внимание не только на "политические аспекты" борьбы с глобальным потеплением, но и на то, что речь идет об угрозе "нашего выживания".

За участие в социальных инициативах в различных сферах экономический форум в Давосе наградил также китайскую актрису Яо Чен, датско-исландского художника Олафура Элиассона, а также американского музыкального продюсера will.i.am.

Ранее Ди Каприо получил в США награду ежегодной премии американских кинокритиков - Critics' Choice как лучший актер за фильм "Легенда Хью Гласса".