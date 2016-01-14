Международная коалиция разработает стратегию дальнейшей борьбы с ИГИЛ

Франция запросила США и союзников на следующей неделе провести совещание для разработки стратегии дальнейшей борьбы с ИГИЛ.

Об этом сегодня сообщил министр обороны Франции Жан-Ив ле Дриан, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Представители международной коалиции проведут встречу на следующей неделе в Париже с целью выработать планы для активизации борьбы против", – сообщил ле Дриан.

Он также добавил, что боевики явно отступают на сегодня в Ираке.

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Также он добавил, что иракская армия и курдское ополчение батальона при поддержке коалиции должны начать битву за Мосул - крупнейший город под контролем ИГИЛ в Ираке.

"Нам нужно будет основательно обеспечить иракские и курдские силы, чтобы выиграть эту битву", - отметил ле Дриан.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации ле Дриана, французская авиация накануне уничтожила центр связи и пропаганды ИГИЛ.