Die Welt: шесть причин, почему 2016 станет черным годом

В статье Штефана Бойтельсбахера, Нандо Зоммерфельдта и Хольгера Цшепица под названием "Шесть причин, почему 2016 станет черным годом", опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что в Кельне как раз появляются первые заявления о сексуальных домогательствах, а Саудовская Аравия проводит казнь 47 человек. Северная Корея в это время готовит испытание атомной бомбы, а в Китае переплетаются события, которые впоследствии приведут к обвалу фондового рынка, который уничтожит 4,6 трлн долларов по всему миру. Прошло только двенадцать дней нового года, но этого оказалось достаточно, чтобы вселить в людей неуверенность – прежде всего, в Германии.

То, что произошло в Кельне, Эр-Рияде и Пекине, будет иметь последствия. Социальные, политические, а также экономические. Положение экономики невероятно шаткое, мировая торговля уже рухнула. Первые двенадцать дней не сулят ничего хорошего. 2016 – роковой год? На это указывают шесть причин.

Возвращение "немецкого страха"

В последние годы, немцы больше, чем когда-либо, были уверены, что теперь им снова придется беспокоиться о своем благосостоянии. Опрос консалтинговой фирмы EY показал, что 85% немецких граждан опасаются финансовых потерь из-за наплыва беженцев.

Возвращение страха особенно проблематично, потому что потребители в последнее время были основой немецкого экономического роста. Низкий уровень безработицы, низкие процентные ставки, почти полное отсутствие инфляции – эти составляющие способствовали росту потребления. Но увеличение количества лиц, ищущих убежища, портит настроение, действительно благоприятные условия, кажется, исчезают. Ситуацию усугубляют события, подобные тем, которые произошли в канун Нового года в Кельне.

Исследователь Пол Кольер изучил последствия иммиграции. Он пришел к выводу, что иммиграция снижает социальный капитал коренного населения, и весьма существенно. Первые последствия уже ощутимы. Индекс потребительского климата в Германии GfK, который измеряет настроение потребителей, значительно ослаблен с лета прошлого года. Он упал с 10,2 до 9,4 – хотя уровень безработицы за тот же период снизился до 6,3%.

Дешевая энергия

Сейчас баррель нефти марки Brent стоит менее $33 – настолько низкой цена последний раз была в 2003 году. Немецкие потребители и компании радуются доступной энергии. Международный валютный фонд также оценивает ситуацию положительно, поскольку падение цен на нефть способствовало глобальному росту в последние двенадцать месяцев.

Положительный эффект в странах-потребителях, таких как Германия, компенсирует негативное влияние в странах-производителях. Но в долгосрочной перспективе дешевая энергия – это больше риск, чем возможности. Низкие цены на сырьевые товары являются признаком глобальной слабости, с которой сейчас столкнулись развивающиеся страны. Многие государства в значительной степени зависят от продажи своего сырья. В мире с низкими показателями роста, нужно совсем немного, чтобы подтолкнуть экономику к кризису.

Импульсивные правители

Они терпеть не могут ситуации, в которых нельзя составить план. Вряд ли инвесторы ненавидят что-нибудь больше, чем политическую неопределенность. И как они могут давать деньги, финансировать проекты, покупать акции, если они не в состоянии оценить, что происходит? Импульсивные правители – это кошмар для них.

Например, такие люди, как Ким Чен Ын и Мохаммед бин Салман. Два имени, которые вселили неуверенность в инвесторов в первые дни года. В Северной Корее Ким с восторгом заявил об испытании бомбы. В Саудовской Аравии принц бин Салман, сын короля и министр обороны, допустил казнь 47 человек, если не организовал ее. Королевская семья, при этом, казнила известного шиитского проповедника Нимр аль-Нимра – вероятно, пытаясь спровоцировать заклятого врага – шиитский Иран.

У этих событий есть не только политические, но и экономические последствия. После проведения казни, вероятность банкротства Саудовской Аравии резко возросла. Холодная война с Ираном пугает инвесторов. Вероятно, королевство лишается их доверия. Такие мировые политические потрясения наносят вред мировой торговле – и, вместе с ней, Германии. Не сразу, постепенно, как медленно действующий яд.

Плохой старт на фондовых рынках

Иногда на финансовых рынках все происходит, как в реальной жизни. Первое впечатление имеет значение. Другими словами: Какие показатели будут на биржах в первую неделю года, таким будет и весь год. Согласно этому правилу, 2016 будет черным. Как крыло ворона. Финансовые рынки начали хуже, чем когда-либо.

Немецкий индекс потерял более восьми процентов, такого никогда не происходило в первую неделю торгов. Индекс фондового рынка США S&P 500 установил отрицательный рекорд – минус шесть процентов. "История учит, что первая неделя задает тон на целый год", - говорит Тим Эдвардс, директор S&P Dow Jones Indices. Хороших перспектив нет.

Китай ослабевает

Крах фондовых рынков начался в Китае, второй по величине экономике в мире после США. Народная Республика представляет почти 15% мирового объема производства.

За последние три десятилетия мир уже привык к показателям роста в Пекине. Поэтому, любой обвал рассматривается критически. Впрочем, сейчас эксперты вряд ли используют официальную статистику Пекина. По расчетам аналитической компании "Fathom Consulting", экономический рост сейчас составляет не семь процентов, как с гордостью заявило руководство, - а меньше двух с половиной процентов.

"С китайской экономикой дела обстоят так же, как с бомбой под автобусом в фильме "Скорость", которая взорвется, если он будет ехать слишком медленно", - говорит Эрик Бриттон, аналитик Fathom Consulting. Китаю необходим определенный уровень экономического роста, чтобы решить свои социальные проблемы.

Бриттон считает, что экономика страны продолжит ослабевать. Для Германии это будет особенно ощутимо. Экспорт составляет более 75 млрд евро – почти 3% от объемов производства.

Ситуация в Греции нестабильна

Ситуация в Греции осталась без внимания общественности. Но причина не в том, что страна вышла из кризиса. Напротив. Уже в ближайшие дни правительство в Афинах должно обсудить с донорами реализацию особенно сложной реформы: реорганизацию пенсионной системы. "Пенсии – это последняя социальная защита в обществе, в котором четверть населения безработные", - говорит Адриано Босони, стратег центра Stratfor.

Даже если риск "грексита" не так высок, как в прошлом году, следует ожидать социальной напряженности и политической нестабильности. Наконец, в распоряжении правительства премьер-министра Ципраса парламентское большинство с перевесом всего в три места. Даже небольшое восстание в коалиции может привести к краху правительства.